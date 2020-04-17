РПЛ могут завершить досрочно, Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко, Бундеслига вернется в мае, главный офис «Почты России» на стадионе ЦСКА и другие новости утра

1. Сезон РПЛ будет завершен досрочно, «Зенит» признают чемпионом, вылет отменят (инсайд «СЭ»). Дюков и Прядкин за доигровку сезона РПЛ, а большинство клубов – против (версия Нобеля Арустамяна).

2. Бомба в фигурном катании. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. А за ней тренер Сергей Розанов и 11-летняя ученица Вероника Жилина.

Тутберидзе отписалась от Трусовой в инстаграме и заявила: «Наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем спортсменов и специалистов». Хореограф Даниил Глейхенгауз добавил деталей («на звонки Саша не отвечала») и уколол Плющенко. Евгений настроен оптимистично: «У нас с Трусовой все получится. Цели есть, и они очень серьезные».

3. Власти Германии одобрили возобновление Бундеслиги в мае. Лига сама выберет дату – 15-го или 22-го.

4. 👏Кокорин перевел 1 млн рублей на лечение девочки с генетическим заболеванием. Как и обещал. Мамаев выплатил полную сумму иска телеведущей Ушаковой к нему и Александру. Это 321 тысяча рублей.

5. Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА. Стоимость аренды – почти 1,5 млрд рублей в год.

6. Трансферы. Соболев заключит 4-летний контракт со «Спартаком» к концу мая. ЦСКА интересуется защитником НЕК Квидой. «Ман Сити» не продаст «Баварии» Сане за 40 млн евро. «Барса» хочет, чтобы Ракитич ушел летом, игрок против. «РБ Лейпциг» готов продать Упамекано за 40 млн вместо 60 млн. «Интер», «Челси», «ПСЖ» и «Боруссия» хотят Мертенса. Рангник желает приобрести в «Милан» Гетце, Йовича и Упамекано.

7. Пауло Дибала выздоровел после коронавируса, он болел полтора месяца. Игроки «Ювентуса» вернулись к тренировкам на базе. Без Роналду, которому положен карантин после прилета в Турин. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Юве» – «Лион» может пройти 8 августа.

8. Марченко перешел в «Локомотив» на 50 млн рублей в год. ЦСКА и «Салават» хотят отменить налог за превышение потолка зарплат. Знарок – любимый тренер игроков КХЛ. Экс-форвард «Оттавы» Линдберг усилит «Динамо», москвичи еще подписали защитника Сергеева из «Нефтехимика». «Ак Барс» пригласил Бурмистрова и взял Да Косту. Бирюков покинул «Магнитку» после 15 сезонов в клубе. Миллиардер глава попечительского совета «Сибири» Босов покончил с собой.

9. Возможность заниматься спортом на улице станет первым этапом снятия ограничений из-за коронавируса. Ждем.

10. Бывший клуб Понсе обратился в ФИФА по поводу трансфера игрока в «Спартак» из «Ромы». Однако москвичам и римлянам вряд ли что-то грозит, кроме репутационных потерь.

11. Новости карантина. Кержаков с семьей воссоздали обложку альбома группы Ramones. Смолов прошел тест на коронавирус в «Сельте», а Дембеле из «Барселоны» не сдавал его и уже не сыграет в этом сезоне. Гершкович предложил вернуть налог на иностранных тренеров.

12. «Телеспорт» попросил суд о постоянной блокировке «Чемпионат.com» из-за размещения трансляций, записей и фрагментов чемпионата России по вольной борьбе 2019 года.

13. Переход Шевченко в «Челси» – 7-й в рейтинге худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN. Вудгейт, Кассано, Дренте, Фобер, Гравесен – в сборной худших игроков в истории «Реала» по версии As.

14. Телеведущий Владимир Соловьев показал удары «вилла на озере» и «рупор пропаганды» в своем новом шоу «Кулак справедливости». Усик и Ломаченко снялись в российском фильме о церкви.

15. Россия сыграла вничью с Китаем и победила сборную мира на онлайн-турнире ФИДЕ по шахматам «Кубок наций».

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