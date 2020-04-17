Дибала выздоровел после коронавируса. Он болел полтора месяца

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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прошел успешное лечение от коронавируса.

Итальянский клуб подтвердил, что аргентинец сдал отрицательный тест на наличие заболевания.

21 марта Дибала заявил, что у него диагностирован коронавирус, хотя первые сведения о болезни появились еще 13-го. В конце апреля сообщалось, что Дибала в четвертый раз сдал тест на заражение, и он показал положительный результат.

Теперь же 26-летний футболист полностью здоров. Он дважды прошел процедуру забора мазка. Дибале больше не предписан режим самоизоляции дома.

Напомним, что в «Ювентусе» COVID-2019 также болели защитник Даниэле Ругани и хавбек Блез Матюиди. Они выздоровели в середине апреля.

Дибала больше месяца болел коронавирусом – сдал 4 положительных теста, но хорошо себя чувствует и тренируется

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