Глейхенгауз о Трусовой: «На звонки Саша не отвечала. Родители сказали, что она больше не тренируется в группе»

Хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал уход из группы .

– Тренерским штабом мы можем подтвердить, что Саша больше не тренируется в нашей группе. Об этом нас поставили в известность ее родители. Каждый из наших тренеров разговаривал с родителями спортсменки по телефону.

Лично с Сашей побеседовать не удалось. На наши телефонные звонки она не отвечала.

– Что послужило поводом? В СМИ пишут, тренеры вашей группы не уделяли спортсменке должного внимания.

– Конечно, это абсолютный фарс. Сделать из Саши уникальную спортсменку, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса, и борющуюся за лидирующие позиции, не работая должным образом, невозможно. Как команде не делать ставку на одного из основных своих спортсменов, который выступает в этом сезоне по взрослым?

Работа проводилась огромная. Форму Саши накануне чемпионата мира, который не состоялся по известной причине, все могли видеть на видео, которое она выложила у себя в инстраграме. Я сам снимал это видео на тренировке.

Мы собирались выступать в Канаде с пятью четверными. Сезон был очень тяжелый. И хочется заметить, в период роста мы не только сохраняли то, что было уже выучено, но и по ходу внедряли новые четверные прыжки, и программа становилась все время сложнее.

Иногда не все получалось на соревнованиях, но задача нашего тренерского штаба состояла в том, чтобы подготовить каждого спортсмена к старту максимально, чтобы фигурист был на пике своей формы. А дальше они выходят на лед, соревнуются друг с другом, и их катание оценивают судьи.

Мы переживаем за каждого. Они все наши спортсмены, и мы поддерживаем каждого как своих родных, потому что проводим с ними больше времени, чем с кем-либо еще в жизни.

Поэтому сказать, что Саше не хватало внимания… Это абсолютно не так. Мы проводим с фигуристами на льду практически все время и отдаем себя полностью работе, – заявил Глейхенгауз.

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