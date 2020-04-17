Мамаев выплатил полную сумму иска телеведущей Ушаковой к нему и Кокорину

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника Павла Мамаева, рассказал, что игрок выплатил всю сумму, которую требовала телеведущая Ольга Ушакова за повреждения машины.

«Павел выплатил всю сумму требований, которая заявлена в исковом заявлении. Сумма составляет 321 075 рублей и 3 копейки.

Насчет других претензий со стороны Ушаковой сказать не могу. Надеюсь, она отзовет свой иск. Такое право у нее есть», — сказал Бушманов.

Ранее стало известно, что Ольга Ушакова подала в суд на Павла Мамаева и из-за разбитого стекла и помятой двери ее «Мерседеса».

Позднее адвокат Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что телеведущая давно получила 200 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного ущерба.