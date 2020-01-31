Жена Ди Марии: «Англия – жопа мира. Еда отвратительная, все женщины тощие»

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Жена полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии Хорхелина Кардосо рассказала о периоде жизни в Англии, когда аргентинец выступал за «Манчестер Юнайтед».

«Я не хотела переезжать в Манчестер, потому что тогда дружила с Джанинной Марадоной, которая была замужем за Серхио Агуэро. Мы прилетели из Мадрида к нему домой и остановились там, когда у Анхеля появились выходные.

Это было ужасно! Все было ужасно! Когда мы уехали оттуда, я сказала Анхелю: «Езжай в любую страну, но только не в Англию».

Через год мы окончательно уехали. Это было ужасно. Жопа мира. Мне там вообще ничего не понравилось. Все женщины какие-то тощие, наряженные, пристойные… странные. Еда тоже была отвратительная», – сказала Кардосо.

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