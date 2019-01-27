Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко (Sport24)

Теги Евгений Плющенко Этери Тутберидзе переходы Даниил Глейхенгауз Анна Щербакова Александра Трусова Александр Волков Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фигуристка будет тренироваться у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В академии Плющенко работает Александр Волков, который тренировал Трусову до ее перехода к Тутберидзе.

«Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн – уже некоторое время она с ними не на связи.

Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, хотя она первой начала прыгать четверные прыжки.

Точкой кипения стало и то, что любимицей в группе у хореографа Даниила Глейхенгауза была Анна Щербакова. По слухам, одной из причин ухода в свое время Евгении Медведевой стал именно Даниил, который большую часть времени перед Олимпиадой уделял Алине Загитовой.

Трусова почувствовала себя ненужной в группе Тутберидзе, в результате чего у нее пошел спад», – отметил источник.

Трусова пришла в группу Тутберидзе в 2016 году. Под руководством заслуженного тренера России фигуристка дважды выигрывала юниорский чемпионат мира, а в первом взрослом сезоне одержала две победы на этапах Гран-при и завоевала бронзовые награды в Финале серии и на чемпионате Европы.

В группе Тутберидзе Трусова выучила четверные тулуп, сальхов, лутц и флип, а также тройной аксель.

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