Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко (Sport24)

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию покинула группу , сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фигуристка будет тренироваться у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В академии Плющенко работает Александр Волков, который тренировал Трусову до ее перехода к Тутберидзе.

«Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн – уже некоторое время она с ними не на связи.

Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, хотя она первой начала прыгать четверные прыжки.

Точкой кипения стало и то, что любимицей в группе у хореографа была . По слухам, одной из причин ухода в свое время Евгении Медведевой стал именно Даниил, который большую часть времени перед Олимпиадой уделял Алине Загитовой.

Трусова почувствовала себя ненужной в группе Тутберидзе, в результате чего у нее пошел спад», – отметил источник.

Трусова пришла в группу Тутберидзе в 2016 году. Под руководством заслуженного тренера России фигуристка дважды выигрывала юниорский чемпионат мира, а в первом взрослом сезоне одержала две победы на этапах Гран-при и завоевала бронзовые награды в Финале серии и на чемпионате Европы.

В группе Тутберидзе Трусова выучила четверные тулуп, сальхов, лутц и флип, а также тройной аксель.

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