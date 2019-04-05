«Ак Барс» подписал контракт с Бурмистровым на 1 год. Это его третье возвращение в клуб

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«Ак Барс» объявил о подписании контракта с форвардом Александром Бурмистровым

Срок соглашения – 1 год. Сообщалось, что зарплата 28-летнего игрока составит 30-35 миллионов рублей. 

В прошлом сезоне Бурмистров играл за «Салават Юлаев», провел за уфимский клуб 58 матчей в регулярном чемпионате и набрал 18 (6+12) очков при полезности «-6». В 6 матчах плей-офф добавил еще 2 (1+1) балла. 

Это возвращение в казанский клуб стало для Бурмистрова третьим. Ранее выступал за команду в сезоне-2008/09, с 2013 по 2015 годы и в 2018 году, когда выиграл Кубок Гагарина. 

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