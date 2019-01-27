Тутберидзе об уходе Трусовой и Розанова к Плющенко: «Наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем спортсменов и специалистов»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе соцсети Александра Трусова Сергей Розанов Фигурное катание

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала переход фигуристки Александры Трусовой и тренера Сергея Розанова в академию Евгения Плющенко

«Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути.

Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения – это решение каждого.

Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов.

Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаем часть нашей жизни, часть себя», – написала Тутберидзе в инстаграме. 

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Конечно привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьёй, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения – это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаём этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаём часть нашей жизни, часть себя. #работаемдальше

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

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