Тутберидзе об уходе Трусовой и Розанова к Плющенко: «Наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем спортсменов и специалистов»

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала переход фигуристки и тренера в академию .

«Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути.

Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения – это решение каждого.

Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов.

Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаем часть нашей жизни, часть себя», – написала Тутберидзе в инстаграме.

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