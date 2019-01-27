Тренер Розанов перешел из группы Тутберидзе в академию Плющенко

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что тренер Сергей Розанов продолжит карьеру в его академии.

С 2018 года Розанов работал в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Сегодня стало известно, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова также покинула группу Тутберидзе и будет тренироваться под руководством Плющенко.

«Также ко мне перешел Сергей Розанов, будем работать в одной команде. Сережа очень серьезный специалист, он сделал огромную работу со спортсменами, и я очень рад такому взвешенному и правильному решению с его стороны.

И как я говорил ранее, академия Плющенко будет развиваться и скоро покажет олимпийских чемпионов», – сказал Плющенко.

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