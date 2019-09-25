Компания «Телеспорт» подала иск в Мосгорсуд против Rambler Group, в котором просит на постоянной основе заблокировать сайт «Чемпионат.com» за нарушение авторских прав.

«Телеспорт» просит ограничить доступ к сайту www.championat.com на постоянной основе в связи с неоднократным и неправомерным размещением результатов интеллектуальной деятельности истца, взыскать с ответчика судебные расходы – госпошлину в размере 6 тысяч рублей», – приводит слова сотрудника суда.

Иск касается размещения трансляций, записей и фрагментов чемпионата России по вольной борьбе 2019 года, проходившего в Сочи с 4 по 8 июля.

«22 мая 2020 года в Московском городском суде состоится беседа по рассмотрению искового заявления АО «Телеспорт груп» к Rambler Group», – сообщил сотрудник суда.

В сентябре 2019 года «Телеспорт» уже подавал иск к Rambler Group, потребовав выплатить компенсацию в 235 млн рублей за 47 случаев нарушения авторского права. Суд взыскал с Rambler Group 1,4 млн рублей.

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