У Семака вопросы к контракту, Петерссон в «Локомотиве», 10 зараженных в двух Бундеслигах, потолок бюджетов в «Ф-1», перенос ЧМ по водным видам и другие новости утра

1. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что пока не подписал новый контракт с клубом. У специалиста есть вопросы по присланному ему варианту документа.

2. Трансферные истории из футбола. В Бразилии пишут, что «Локо» хочет подписать 19-летнего форварда «Фламенго» Линкольна. Российский клуб отреагировал креативно. «Реал» и «Барса» интересуются 16-летним форвардом «Витории» Эркулану, парня называют «клоном Лукаку». Неймар может обратиться в ФИФА, чтобы в его контракт вписали отступные. Но «Барселона» не готова платить 180 млн евро. «Спартак» хочет получить за Айртона как минимум 10 млн евро.

3. Хоккейные переходы. Форвард «Динамо» Андре Петерссон подписал с «Локомотивом» контракт на 2 года, он заработает 150 млн рублей. «Автомобилист» взял самого результативного защитника «Торпедо» Геноуэя. «Сан-Хосе» подписал вратаря СКА Алексея Мельничука. Лучший защитник-бомбардир КХЛ Микко Лехтонен перешел в «Торонто».

4. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в процессе выхода из карантина ограничения на проведение массовых мероприятий снимут последними. «Барселона», Бундеслига и английские футбольные власти придерживаются прогноза, что матчи без зрителей будут проходить вплоть до весны 2021 года.

5. Криштиану Роналду вернулся в Турин. После карантина в 14 дней он сможет тренироваться с «Ювентусом». А Федор Смолов тем временем вылетел в Испанию и заявил о желании остаться в «Сельте» на следующий сезон. Сообщается, что клуб не применит к игроку санкции.

6. 10 человек из клубов высших немецких лиг заражены коронавирусом. Всего сделано 1724 теста.

7. Команды «Ф-1» договорились о потолке бюджетов в 145 млн долларов.

8. Анвар Гатиятулин назначен главным тренером «Трактора». Контракт – на три года.

9. Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии перенесен на 2022 год из-за коронавируса.

10. Футболисты U21 играют в РПЛ больше, чем в Бундеслиге, АПЛ, Серии А и Ла Лиге, подсчитал центр спортивных исследований CIES Football Observatory.

11. Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко может стать депутатом Госдумы.

12. Евгения Плющенко и Яна Рудковская собираются в суде решить вопросы с журналом, заявившем о психической болезни их сына.

13. Форвард «Зенита» Александр Кокорин, играющий в аренде в «Сочи», переведет 1 млн рублей на лечение девочки с генетическим заболеванием.

14. Хафтор Бьернссон, сыгравший «Гору» в «Игре престолов», дебютирует в профессиональном боксе.

15. Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов сказал, что пошутил про бомжей и дармоедов, а потом удалил инстаграм.

Цитаты дня.

Сын Плющенко – Аршавину: «Почему вы говорите про меня гадости? Почему я должен всегда улыбаться? Я вам дурачок какой-то?»

Джози Алтидор: «Власти США сообщают об НЛО, но людям все равно из-за коронавируса. Безумие»

Шалимов об интервью Фролова: «Его поддержали 140 человек в комментариях – это что, народ? Для меня – нет»

Андрей Аршавин: «Семак ведет «Зенит» ко второму чемпионству, надо было раньше назначить его»

Светлана Журова: «Не думаю, что у Китая заберут Олимпиаду-2022. Если есть цель экономически ослабить страну, то надо оставить ей Игры»

Семак о титуле «Зенита» при остановке сезона: «Прекрасно понимаем, что лидируем заслуженно. Все были в равных условиях»

Властимил Петржела: «В России такие маленькие зарплаты. Но никто не жалуется»