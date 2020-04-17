«Бавария» договорилась с Сане, Кокорин призвал игроков РПЛ помочь больной девочке, Рапино готова стать вице-президентом США и другие новости утра

1. Кокорин призвал 300 игроков РПЛ помочь девочке с генетическим заболеванием: «Если каждый закинет по 300 тысяч – она будет жить». Сам Александр даст 1 млн.

2. Телеведущий Владимир Соловьев высказал мнение о нашей аудитории и редакции: «Sports.ru и все, кто там торчат, – сборище недобитков». И породил не только новую дискуссию, но и потенциальный мем: «миньон Навального». Алексей Навальный отреагировал: «Уткин – мой беспокойный миньон. Постоянно вытворяет непристойные вещи с Соловьевым». Комментатор Дмитрий Губерниев сработал на контрасте: «Люблю всех пользователей Sports.ru. И наша любовь взаимна». А еще Соловьев провел тренировку по боксу под трек Роя Джонса и передал «привет спортивным журналистам».

3. «Матч ТВ» утром 9 мая покажет повтор финала ОИ-2018 Россия – Германия перед обращением президента Владимира Путина. Губерниев советует: «Не ищите политики! Этот победный финал мы смело можем повторить».

4. Капитан американской сборной Меган Рапино готова стать вице-президентом США в случае избрания Джо Байдена в Белый дом.

5. Трансферы. «Бавария» согласовала 5-летний контракт с Сане, сделку могут закрыть за 40-60 млн евро. «Барса» предложила 80 млн евро, Тодибо, Семеду и Фирпо за Лаутаро, но «Интер» это не устраивает. Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ», если в нем пропишут сумму выкупа для «Реала». «Челси» и «МЮ» поборются с «Ливерпулем» за Вернера. Агент Линкольна подтвердил интерес «Локомотива» к игроку. «Атлетико» предлагает «Реалу» за Хамеса 25 млн евро. Фекир ждет предложений от «Реала» или «Барсы».

6. Решение о будущем сезона РПЛ могут принять 12 мая. Власти Германии разрешат возобновить Бундеслигу 15 мая. УЕФА не будет рекомендовать РПЛ и другим лигам перейти на систему «весна-осень». ФИФА одобрит пять замен при доигровке сезона.

7. 63% игроков НХЛ готовы доиграть часть регулярного чемпионата и Кубок Стэнли, 12% – за отмену сезона. 19-летний Денисенко подписал контракт с «Флоридой». Ковальчук и Шипачев – в составе сборной России на ОИ-2022 с игроками НХЛ от Hockey News, Бобровский и Радулов – нет. «Локомотив» заплатит Охтамаа 50 млн рублей за год.

8. «Арсенал» сильнее всех пострадает, если следующий сезон АПЛ пройдет без зрителей, клуб потеряет 25% дохода. «Барселона» потеряет 120-140 млн евро из-за приостановки сезона.

9. Новости карантина. Загитова готовится к ЕГЭ по биологии. Плющенко и Рудковская отправили бытовые наборы медработникам. Усик нокаутировал «диванного эксперта». Адебайор показал 8 своих машин. Серджи Роберто назвал любимые фильмы и книги: «Гарри Поттер», «Властелин Колец», «Голодные игры».

10. Агуэро не включил Марадону в идеальную команду из 5 аргентинцев, где есть Месси, Тевес и Рикельме. Головин – в символической сборной сезона Лиги 1 по версии экс-игрока и тренера Луиса Фернандеса.

11. Сайнс-старший – лучший раллийный гонщик всех времен по версии WRC. Бывший босс «Феррари» ди Монтедземоло – кандидат на пост президента ФИА. «Феррари» предложила Феттелю контракт на два года.

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