Дарюс Каспарайтис: «У меня жена – феминистка, ничего не делает, только рожает. А я веган»

Олимпийский чемпион, бывший защитник ряда клубов НХЛ рассказал о своей семейной жизни.

«Когда дома с детьми, свободного времени не бывает. Пытаюсь заниматься спортом, развлекать детей. Некоторые еще учатся удаленно в школе.

Во Флориде легче проходить изоляцию, чем в другом штате, потому что у нас тут океан.

У меня жена – феминистка, она вообще ничего не делает, только рожает (смеется).

Я с детьми занимаюсь, готовлю детям. Я веган. Мясо, плов – такое уже давно не ем. Мою кухню легко готовить: салаты, вещи, не связанные с животными.

Ем много углеводов, не ем ни молочные продукты, ни сыр, ни рыбу, ни яйца. У меня растительная диета, я уже похудел на 30 кг с самого тяжелого своего веса.

Плюс много бегаю, это тоже помогает сжигать жир. Мне это очень нравится, я чувствую себя обалденно. Даже мысли появляются, может, поехать в ?» – сказал Каспарайтис.

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