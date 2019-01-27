11-летняя ученица Этери Тутберидзе Вероника Жилина перешла в школу Евгения Плющенко вместе с тренером Сергеем Розановым, сообщает «Спорт-Экспресс».
Жилина в сезоне-2019/20 стала победительницей первенства России по младшему возрасту. Она владеет четверным тулупом и четверным сальховом, а также исполняет тройной аксель.
Ранее группу Тутберидзе покинула двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.
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