Вероника Жилина ушла от Тутберидзе к Плющенко. Она исполняет четверные и тройной аксель («СЭ»)

Теги Евгений Плющенко сборная России Этери Тутберидзе переходы Спорт-Экспресс Сергей Розанов Вероника Жилина Фигурное катание

11-летняя ученица Этери Тутберидзе Вероника Жилина перешла в школу Евгения Плющенко вместе с тренером Сергеем Розановым, сообщает «Спорт-Экспресс». 

Жилина в сезоне-2019/20 стала победительницей первенства России по младшему возрасту. Она владеет четверным тулупом и четверным сальховом, а также исполняет тройной аксель. 

Ранее группу Тутберидзе покинула двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

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