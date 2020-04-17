Власти Германии официально одобрили возобновление Бундеслиги в мае. Лига сама выберет дату

Власти Германии официально одобрили возобновление сезона Бундеслиги в рамках текущего месяца.

При этом лига сама должна выбрать дату, когда пройдут первые матчи. Это произойдет либо 15, либо 22 мая, однако, как сообщает Sport Bild, возобновление первенства 15-го числа более вероятно.

В рамках совещания министров с участием канцлера Ангелы Меркель вопрос возобновления чемпионата обсуждали дольше, чем работу школ и детских учреждений.

Против раннего возобновления футбольных матчей выступил представитель города-земли Бремена, по словам которого, к этому еще не готов местный .

И первая, и вторая Бундеслига будут возобновлены с 26-го тура. В частности, состоится дерби между дортмундской «Боруссией» и . Все игры пройдут без зрителей.

В четверг 36 клубов, выступающие в двух высших дивизионах страны, проведут собрание, на котором и будет выработан окончательный план перезапуска сезона.