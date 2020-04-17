Соболев подпишет 4-летний контракт со «Спартаком» к концу мая («СЭ»)

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Стало известно, когда нападающий Александр Соболев подпишет контракт со «Спартаком».

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб до конца мая хочет заключить соглашение с 23-летним россиянином.

В «Спартаке» полагают, что к этому времени смогут договориться о деталях как с Соболевым, так и с владеющими правами на него «Крыльями Советов».

Как сообщалось ранее, «Спартак» хочет подписать с Соболевым контракт на 4 года с зарплатой 1,2 миллиона евро. По условиям арендного соглашения, сумма трансфера должна составить 4,5 млн евро.

Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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