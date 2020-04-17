Кержаков с семьей воссоздали обложку альбома группы Ramones

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков продолжил воссоздание обложек альбомов известных музыкантов.
Экс-футболист вместе с семьей опубликовал свою версию обложки первого студийного альбома панк-рок-группы Ramones с одноименным названием, релиз которого состоялся в 1976 году.
«Социальный опрос от Ramones: в какой сейчас магазин ходите ̶г̶у̶л̶я̶т̶ь̶ за продуктами? #сидимшедеврим», – написал Кержаков в инстаграме.
Кержаков – гений косплея: повторяет обложки легендарных рок-альбомов с детьми в стиле самоизоляции. Смотрим на Эминема, Моби и The Doors
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Оригинальная обложка представлена ниже👇