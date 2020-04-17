Сезон чемпионата России, приостановленный из-за коронавируса, с высокой долей вероятности не будет доигран, утверждает «Спорт-Экспресс».
Решение о досрочном завершении РПЛ будет принято 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов.
Сообщается, что будет реализован сценарий, о котором говорил генеральный секретарь РФС Александр Алаев: «Зенит» будет объявлен чемпионом, команды в еврокубки выйдут в соответствии с занятыми местами.
Таким образом, «Зенит»и «Локомотив» получат прямые путевки в Лигу чемпионов, «Краснодар» примет участие в квалификационном турнире ЛЧ, стартовав с 3-го раунда, в группу Лиги Европы попадет «Ростов», ЦСКА начнет выступления с 3-го отборочного раунда ЛЕ, «Динамо» – со 2-го раунда.
Две последних команды – «Крылья Советов» и «Ахмат» – не вылетят в Олимп-ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу.
При этом идея о временном возвращении на систему «весна-осень» не была одобрена.
Два сценария завершения сезона РПЛ: в лучшем из них футбол вернется 21 июня, а в худшем зафиксируют текущую таблицу
Надо ли завершать чемпионат досрочно? «Ахмат» вылетает? 18 команд или 16? Примите решения за Прядкина и Дюкова