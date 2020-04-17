Сезон чемпионата России, приостановленный из-за коронавируса, с высокой долей вероятности не будет доигран, утверждает «Спорт-Экспресс».

Решение о досрочном завершении РПЛ будет принято 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов.

Сообщается, что будет реализован сценарий, о котором говорил генеральный секретарь РФС Александр Алаев: будет объявлен чемпионом, команды в еврокубки выйдут в соответствии с занятыми местами.

Таким образом, «Зенит»и получат прямые путевки в Лигу чемпионов, примет участие в квалификационном турнире ЛЧ, стартовав с 3-го раунда, в группу Лиги Европы попадет «Ростов», начнет выступления с 3-го отборочного раунда ЛЕ, – со 2-го раунда.

Две последних команды – и – не вылетят в . Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами. Если и пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу.

При этом идея о временном возвращении на систему «весна-осень» не была одобрена.

Два сценария завершения сезона РПЛ: в лучшем из них футбол вернется 21 июня, а в худшем зафиксируют текущую таблицу

Надо ли завершать чемпионат досрочно? «Ахмат» вылетает? 18 команд или 16? Примите решения за Прядкина и Дюкова

Таблица РПЛ