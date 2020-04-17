«Ман Сити» не продаст «Баварии» Сане за 40 млн евро (Goal)

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Появились подробности переговоров «Манчестер Сити» и «Баварии» по трансферу Лероя Сане.

Мюнхенцы готовы заплатить за футболиста 40 миллионов евро.

По информации Goal, в английском клубе не согласны с такой ценой. Сане оценивают значительно дороже.

Если стороны не смогут договориться, не исключен вариант, при котором Сане отработает контракт с «Ман Сити» до конца и уйдет как свободный агент летом 2021 года.

Статистику 24-летнего немца, который пропустил почти весь сезон из-за травмы крестообразных связок, можно изучить здесь.

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