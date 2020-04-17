Георгий Черданцев: «На стройки с 12 мая ходить можно, а пенсионерам, учителям из дома выходить нельзя? Идиотизм же»

Комментатор Георгий Черданцев вновь поделился мыслями о пандемии коронавируса.

Черданцев прокомментировал новость о том, что с 12 мая в Москве будут сняты ограничения на работу промышленных и строительных предприятий.

«То есть на работу ходить с 12 мая можно, особенно на стройки, а пенсионерам, учителям и десяткам тысяч людей из сферы услуг, например, из дома выходить нельзя?

Идиотизм же», – написал Черданцев в твиттере.

В России зафиксировано 165 929 случаев заражения COVID-19. 1 537 человек скончались, 21 327 – выздоровели.

Георгий Черданцев: «Вы будете добровольно делать прививку от коронавируса, когда она появится? Я – нет»