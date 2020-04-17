Георгий Черданцев: «На стройки с 12 мая ходить можно, а пенсионерам, учителям из дома выходить нельзя? Идиотизм же»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев вновь поделился мыслями о пандемии коронавируса.
Черданцев прокомментировал новость о том, что с 12 мая в Москве будут сняты ограничения на работу промышленных и строительных предприятий.
«То есть на работу ходить с 12 мая можно, особенно на стройки, а пенсионерам, учителям и десяткам тысяч людей из сферы услуг, например, из дома выходить нельзя?
Идиотизм же», – написал Черданцев в твиттере.
В России зафиксировано 165 929 случаев заражения COVID-19. 1 537 человек скончались, 21 327 – выздоровели.
Георгий Черданцев: «Вы будете добровольно делать прививку от коронавируса, когда она появится? Я – нет»