Марченко перешел в «Локомотив». Контракт – на два сезона

Защитник сборной России Алексей Марченко, до последнего времени выступавший за , продолжит карьеру в .

28-летний хоккеист заключил с ярославским клубом контракт, рассчитанный на два сезона.

Марченко – воспитанник школы «Спартака», но на протяжении всей профессиональной карьеры в России он играл за ЦСКА. В 2019 году хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

С 2013 по 2017 год защитник играл в Северной Америке за «Детройт», «Торонто» и их фарм-клубы. В составе сборной России Марченко стал победителем Олимпийских игр в Пхенчане и обладателем бронзовой медали ЧМ-2016.

Статистику защитника можно посмотреть здесь.