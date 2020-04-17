Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА. Стоимость аренды – почти 1,5 млрд рублей в год

«Почта России» арендует офисы на площадке «ВЭБ Арены».

В частности, на домашнем стадионе , теперь будет базироваться главный офис компании.

Совет директоров оператора почтовой сети одобрил сделку с ВЭБом. Стоимость годовой аренды составит почти 1,5 миллиарда рублей. В 2020 году будет вноситься лишь обеспечительный платеж за два месяца.

Общая площадь арендуемых площадей, включая парковочные места, составит 37 тысяч квадратных метров.

По словам председателя ВЭБа Игоря Шувалова, развитие ЦСКА, акционером которого является корпорация, предусматривает привлечение существенного денежного потока (до 70%) от сдачи в аренду помещений офисного здания на .

«Мы достигли принципиальной договоренности, что «Почта России» станет якорным арендатором бизнес-центра, что позволит создать гарантированный денежный поток для клуба», – сказал Шувалов.

В апреле госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ЦСКА.

В «Почте России» рассчитывают, что объединение на одной площадке сотрудников, которые сейчас распределены по четырем офисным зданиям, «ускорит коммуникацию и облегчит цифровизацию бизнес-процессов». По словам генерального директора оператора почтовой сети Максима Акимова, переезд связан с тем, что создание цифровой среды и конкурентоспособных условий труда «невозможно в здании на Варшавском шоссе, где ремонта не было с момента постройки в 1979 году».

Комплекс «ВЭБ Арены» включает как футбольный стадион, так и стеклянную башню, в которой изначально планировалось разместить деловой центр и гостиницу.

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