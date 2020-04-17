Вудгейт, Кассано, Дренте, Фобер, Гравесен – в сборной худших игроков в истории «Реала» (As)

Испанское издание As представило свою сборную худших игроков, выступавших за «Реал».
Вратарь: Альбано Бисарри;
Защитники: Карлос Диого, Джонатан Вудгейт, Предраг Спасич, Фабиу Коэнтрау;
Полузащитники: Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер;
Нападающие: Элвер Балич, Антонио Кассано, Ройстон Дренте.
Также As привела подобную сборную в твиттере с несколькими изменениями: вместо Спасича был добавлен Вальтер Самуэль, вместо Коэнтрау – Эдвин Конго.
Изображение: As
🤔 ¿Echas de menos a alguien? pic.twitter.com/xqO0JlLMPS— Diario AS (@diarioas) May 6, 2020