Вудгейт, Кассано, Дренте, Фобер, Гравесен – в сборной худших игроков в истории «Реала» (As)

Теги Жюльен Фобер Вальтер Самуэль Томас Гравесен Джонатан Вудгейт Реал Мадрид Пабло Гарсия Перес Антонио Кассано Карлос Диого Альбано Бисарри Ла Лига рейтинги Ройстон Дренте Фабиу Коэнтрау Эдвин Конго Элвер Балич Предраг Спасич Футбол

Испанское издание As представило свою сборную худших игроков, выступавших за «Реал».

Вратарь: Альбано Бисарри;

Защитники: Карлос ДиогоДжонатан ВудгейтПредраг СпасичФабиу Коэнтрау;

Полузащитники: Томас ГравесенПабло ГарсияЖюльен Фобер;

Нападающие: Элвер БаличАнтонио КассаноРойстон Дренте.

Также As привела подобную сборную в твиттере с несколькими изменениями: вместо Спасича был добавлен Вальтер Самуэль, вместо Коэнтрау – Эдвин Конго.

Изображение: As

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья