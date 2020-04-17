Вудгейт, Кассано, Дренте, Фобер, Гравесен – в сборной худших игроков в истории «Реала» (As)

Испанское издание As представило свою сборную худших игроков, выступавших за .

Вратарь: ;

Защитники: Карлос Диого, , Предраг Спасич, ;

Полузащитники: , , Жюльен Фобер;

Нападающие: , , .

Также As привела подобную сборную в твиттере с несколькими изменениями: вместо Спасича был добавлен , вместо Коэнтрау – Эдвин Конго.

Изображение: As