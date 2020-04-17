Матч «Юве» – «Лион» в ЛЧ может пройти 8 августа, игра «ПСЖ» в четвертьфинале – 10-12-го

УЕФА намерен провести матчи Лиги чемпионов в августе.

По информации RMC Sport, ответный матч 1/8 финала между «Ювентусом» и «Лионом» запланирован на 8 августа при условии соблюдения всех санитарных норм.

Первый матч в 1/4 финала турнира может пройти 10, 11 или 12 августа.

Об этих планах сообщил на собрании с главами европейских клубов, напомнив, что национальные чемпионаты должны быть завершены до конца июля, чтобы можно было успеть доиграть еврокубки.

В первом матче обыграл (1:0). «ПСЖ» в 1/8 финала прошел дортмундскую «Боруссию» (1:2, 2:0).

🚫 Во Франции зафиксировали таблицу. «ПСЖ» – чемпион, «Тулуза» (1 очко за 18 матчей) против вылета, клубы лишились 243 млн от ТВ

УЕФА просит лиги доиграть сезон до августа, можно с плей-офф вместо туров. Хотя разделить места могут и без матчей (особые случаи)