Миранчуки интересны «Милану», Скабелка в «Локомотиве», Касильяс затроллил Пике, рекорд «Горы» из «Игры престолов» и другие новости утра

1. 😭Баттл дня. Пике вспомнил о победе над «Реалом» со счетом 6:2. Касильяс в ответ написал, сколько раз Мадрид брал Лигу чемпионов.

2. Скабелка возглавил «Локомотив». Контракт клуба из Ярославля с 49-летним специалистом рассчитан на 3 сезона.

3. Трансферы. Миранчуки интересны «Милану», «Роме» и «Севилье», братья хотят уехать за границу. «Краснодар» хочет расстаться с Бергом, Фернандешем, Спайичем, Кайо и Фьолусоном.

«Реал» рассчитывает продать минимум 5 игроков, прежде чем покупать новичков, за Йовича «Милан» готов предложить 35 млн евро и бонусы. Лаутаро хочет перейти в «Барселону», и «Интер» в курсе желания игрока, а вот покупать Санчо каталонцы не собираются. Погба остается приоритетным вариантом для «Юве». «Лиллю» предложили 85 млн евро за форварда Осимхена, им интересуются «Реал», «Челси» и «Интер».

4. Суд отклонил иск женской сборной США о неравной оплате труда. Футболистки обещают: «Мы никогда не перестанем бороться за равенство». А кандидат в президенты США Джо Байден грозит: «Равная оплата, или можете искать финансирование ЧМ в другом месте, когда я стану президентом».

5. СКА заплатит 400 тысяч рублей за 15-летнего Мичкова, игрок разорвал контракт с «Локомотивом». Еще петербуржцы готовы обменять Кагарлицкого в «Салават» на Амирова, Алалыкина и Мухамадуллина. «Трактор» подписал контракт с Лазаревым. «Автомобилист» усилился Арзамасцевым. Состав «Витязя» пополнили Хультстрем, Теденбю и Дэнфорт. «Авангард» может обменять Широкова в «Спартак» на Хохлачева.

6. Новости фигурного катания. Медведева закрыла комментарии в инстаграме. Рудковская пояснила Аршавину за Гном Гномыча. Семенович сравнила Медведеву и Загитову.

7. «Краснодар» вошел в топ-20 самых пасующих команд сезона, «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария» – в тройке.

8. «Локомотив» продлил контракт с хавбеком Дмитрием Бариновым до 2024 года, зарплата игрока составит до 1,5 млн евро в год, отступные – 15 млн евро. Но это пока только инсайд.

9. Майк Тайсон продемонстрировал боксерскую форму в 53 года. Федерация бокса России за месяц доставила в регионы 850 тысяч масок и 36 тысяч литров антисептика.

10. Актер «Игры престолов» установил мировой рекорд в пауэрлифтинге. «Гора» поднял штангу весом 501 кг.

11. Новости карантина. Юрлова с отличием защитила диплом на экономическом факультете МГУ. Сериал «Последний танец» о Майкле Джордане и «Чикаго» 90-х стал самым популярным документальным фильмом в истории ESPN. Гретцки выбрал Овечкина и Макдэвида как партнеров по звену мечты из нынешней НХЛ.

12. «Мерседес», вероятно, продаст команду в «Формуле-1», возможно – Лоренсу Строллу. Есть такое мнение.

13. В полуфинале Magnus Carlsen Invitational Карлсен победил Дина, Накамура обыграл Каруану. Финал – в воскресенье.

Цитаты дня:

Олег Матыцин: «Пока на 100% не удастся исключить распространение вируса, ни одна страна не откроет границы и не организует соревнования»

Губерниев о Малышевой: «Если у Смолова, Карпина или Головина может быть недвижимость за границей, почему у нее – нет?»

Марсело о том, кто лучше – Месси или Роналду: «Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол. У каждого свои фишки»

Геркус о финансировании спорта: «Хватит жить на государственные деньги? Замечательно. Тогда на какие жить?»

Тихонов о 1,2 млн евро для Соболева: «Мы получали в 110 раз меньше и заработали звезду для «Спартака»

Василий Уткин: «За президента Навального я бы голосовал, если бы больше было не за кого»

Уткин о «Роторе» в РПЛ: «Команда из города гопников мне безразлична»

Хабиб: «Шевченко че, пушкой был? У Пирло вместо ног клюшки»