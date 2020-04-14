Дюков и Прядкин за доигровку сезона РПЛ, большинство клубов – против (Нобель Арустамян)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин Сергей Прядкин премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Ахмат Урал Арсенал Тула Оренбург Александр Дюков Краснодар Уфа Нобель Арустамян Тамбов Сочи Футбол

Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией по поводу возможного завершения сезона РПЛ.

«Коллеги из «СЭ» сообщили о том, что клубы хотят досрочно завершить сезон. Об этом писалось и в [моем] телеграме еще неделю назад. Большинство клубов и правда выступают за досрочное завершение сезона РПЛ.

Но очень важно разделять точку зрения клубов и РФС. Насколько мне известно, лично [президент] Александр Дюков заинтересован в возобновлении чемпионата России и будет делать все, чтобы доиграть оставшиеся туры. Того же мнения, по моим данным, руководство РПЛ в лице Сергея Прядкина.

Дюков до последнего не оставит попыток доиграть сезон до конца. С государственными органами уже ведутся консультации о возвращении с 15 мая легионеров. Так, чтобы те прошли карантин в две недели и потом начали подготовку.

Повторю: большинство клубов все еще за то, чтобы окончательно прервать сезон. Их позиция серьезна, но решение принимает РФС. И позиция Дюкова четкая: надо возобновлять чемпионат», – написал Арустамян.

Два сценария завершения сезона РПЛ: в лучшем из них футбол вернется 21 июня, а в худшем зафиксируют текущую таблицу

Сезон РПЛ будет завершен досрочно. «Зенит» признают чемпионом, вылет отменят («СЭ»)

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья