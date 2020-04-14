Дюков и Прядкин за доигровку сезона РПЛ, большинство клубов – против (Нобель Арустамян)

Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией по поводу возможного завершения сезона РПЛ.
«Коллеги из «СЭ» сообщили о том, что клубы хотят досрочно завершить сезон. Об этом писалось и в [моем] телеграме еще неделю назад. Большинство клубов и правда выступают за досрочное завершение сезона РПЛ.
Но очень важно разделять точку зрения клубов и РФС. Насколько мне известно, лично [президент] Александр Дюков заинтересован в возобновлении чемпионата России и будет делать все, чтобы доиграть оставшиеся туры. Того же мнения, по моим данным, руководство РПЛ в лице Сергея Прядкина.
Дюков до последнего не оставит попыток доиграть сезон до конца. С государственными органами уже ведутся консультации о возвращении с 15 мая легионеров. Так, чтобы те прошли карантин в две недели и потом начали подготовку.
Повторю: большинство клубов все еще за то, чтобы окончательно прервать сезон. Их позиция серьезна, но решение принимает РФС. И позиция Дюкова четкая: надо возобновлять чемпионат», – написал Арустамян.
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