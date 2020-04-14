Дюков и Прядкин за доигровку сезона РПЛ, большинство клубов – против (Нобель Арустамян)

Комментатор поделился информацией по поводу возможного завершения сезона .

«Коллеги из «СЭ» сообщили о том, что клубы хотят досрочно завершить сезон. Об этом писалось и в [моем] телеграме еще неделю назад. Большинство клубов и правда выступают за досрочное завершение сезона РПЛ.

Но очень важно разделять точку зрения клубов и РФС. Насколько мне известно, лично [президент] заинтересован в возобновлении чемпионата России и будет делать все, чтобы доиграть оставшиеся туры. Того же мнения, по моим данным, руководство РПЛ в лице .

Дюков до последнего не оставит попыток доиграть сезон до конца. С государственными органами уже ведутся консультации о возвращении с 15 мая легионеров. Так, чтобы те прошли карантин в две недели и потом начали подготовку.

Повторю: большинство клубов все еще за то, чтобы окончательно прервать сезон. Их позиция серьезна, но решение принимает . И позиция Дюкова четкая: надо возобновлять чемпионат», – написал Арустамян.

Два сценария завершения сезона РПЛ: в лучшем из них футбол вернется 21 июня, а в худшем зафиксируют текущую таблицу

Сезон РПЛ будет завершен досрочно. «Зенит» признают чемпионом, вылет отменят («СЭ»)