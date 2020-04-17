Возможность заниматься спортом на улице станет первым этапом снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предлагает три этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Первый этап снятия ограничений предусматривает возможность занятия спортом на улице.

Второй этап будет допускать прогулки и начало работы образовательных организаций, начало работы точек торговли.

Третий этап предусматривает открытие парков и скверов с учетом соблюдения дистанции. Откроются гостиницы и точки общепита.

При этом ограничительные меры могут вернуть в случае ухудшения ситуации.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил за ослабление ограничений в Москве.

«Нам нужно уже разрешать прогулки, занятия спортом на открытом воздухе, пробежки. Можно разрешить семьям гулять.

В Москве многие дворы огорожены, можно установить график, чтобы мама с детьми погуляла, после нее пошла другая семья», – цитирует Онищенко радио «Говорит Москва».