«Я за налог на иностранных тренеров. Это защита рынка труда». Гершкович о Николиче в «Локо»

Член исполкома РФС, глава Объединения отечественных тренеров высказался о возможном назначении Марко Николича главным тренером «Локомотива».

«Есть предложения ввести лимит на качественных тренеров? В свое время была полемика, когда был введен налог на иностранных специалистов.

Логика такая – если клуб приглашает выдающегося специалиста, то это большой контракт. И передать мизерный налог не составит труда, а деньги бы пошли на развитие молодых тренерских талантов.

Кстати, все деньги тогда на это и шли! Вспомните, какая была череда иностранных тренеров, которые ничего из себя не представляют. А как только ввели налог, клубы из второй части таблицы задумались, стоит ли платить по десять миллионов рублей за непонятного тренера.

Если к нам приезжает топовые тренеры – это благо. Спаллетти, Хиддинк. А какой Николич топовый тренер?! Непонятно, как такой тренер вообще может возглавить «Локомотив».

Я был бы двумя руками за то, чтобы ввели налог на иностранных специалистов. Есть же налог на ввоз импортных машин. Это защита рынка труда. Никто не против, если приедет Анчелотти или кто-то такого же уровня. Но пусть платят за него налог.

Я не видел, чтобы хоть какой-то человек, близкий к футболу, написал, что не продлить контракт с Семиным – это здравая идея. Семин не только достояние «Локомотива», но и всего нашего тренерского цеха», – заявил Гершкович.

Напомним, именно Гершкович был инициатором введения налога на зарубежных тренеров. С 2013 по 2015 годы клубы РПЛ, приглашавшие на пост главного тренера иностранцев, облагались налогом в размере пяти млн рублей.

Черданцев о Николиче в «Локо»: «Пора ввести лимит на иностранных тренеров. Что он сделал в футболе?»

Почему РФС не должен больше даже заикаться о налогах