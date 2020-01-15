Принимайте участие в активностях «Академии футбола» и выигрывайте призы: футболки сборной России, мячи с автографами и книги

Проект партнера сборной России платежной системы «Мир» и Sports.ru активирует систему виртуальных наград для активных пользователей на сайте «Академии футбола».

Что это такое?

Это значки, которые появляются в вашем профиле на сайте «Академии». Они выдаются за регистрацию на хабе, внимательно прочитанный текст или верно пройденный тест. Еще награду можно получить за, например, заданный во время трансляции вопрос.

Зачем получать награды?

Мы обмениваем их на призы. Победителей после каждого блока выберем среди пользователей с самой полной коллекцией – их будут ждать мячи, подписанные игроками сборной России. А по результатам проекта 100 обладателей максимального количества наград получат футболки сборной, книги о футболе и билеты на финальную вечеринку «Академии» .

В «Академии» стартовал второй тематический блок – про футбол глазами комментатора. Собирайте первые награды и приходите на лекцию 19 марта с Василием Уткиным и Сергеем Кривохарченко.