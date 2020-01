Клопп в 4-й раз за сезон стал тренером месяца в АПЛ и повторил рекорд Гвардиолы

Главный тренер Юрген Клопп получил приз лучшему тренеру чемпионата Англии в декабре.

На награду также претендовали Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») и Найджел Пирсон («Уотфорд»).

Немецкий специалист был назван тренером месяца 4 раз за сезон и второй раз подряд. Он повторил рекорд тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы по количеству наград за сезон.

«Ливерпуль» в декабре выиграл все 5 матчей АПЛ с общим счетом 15:2. Клуб идет на первом месте в чемпионате Англии, набрав 58 очков в 20 матчах.

