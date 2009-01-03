Клопп, Сульшер и Пирсон номинированы на приз лучшему тренеру декабря в АПЛ

АПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру чемпионата Англии в декабре.

На награду номинированы Юрген Клопп («Ливерпуль»), Оле-Гуннар Сульшер ( ) и Найджел Пирсон («Уотфорд»).

«Ливерпуль» в декабре выиграл все 5 матчей АПЛ с общим счетом 15:2. «МЮ» провел 6 матчей, одержав 4 победы, потерпев одно поражение и один раз сыграв вничью. У «Уотфорда» две победы, две ничьих и два поражения в 6 матчах.

В прошлый раз приз достался Клоппу, который признавался лучшим тренером месяца в АПЛ уже трижды в этом сезоне.