Суарес стал лучшим игроком Ла Лиги в декабре. Он набрал 9 (3+6) очков в 5 матчах

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре.

Форвард забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач в 5 матчах чемпионата Испании, которые прошли в декабре. Ему не удалось отметиться результативными действиями только в перенесенной игре против мадридского «Реала» (0:0).

Отметим, что в прошлом матче Ла Лиги против «Эспаньола» (2:2), который прошел 4 января, Суарес также отметился результативными действиями: он забил и отдал голевой пас.

В следующем туре Ла Лиги «Барселона» дома сыграет против «Гранады». Игра пройдет 19 января.

