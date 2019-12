Хавбек «Вест Хэма» Антонио в костюме снеговика на Lamborghini въехал в чужой палисадник и разнес сарай для мусора

Полузащитник «Вест Хэма» Микаил Антонио, одетый в костюм снеговика, попал в аварию на своем Lamborghini.

29-летний полузащитник на Рождество, 25 декабря, въехал в чужой палисадник и разнес сарай для мусора. Футболист не пострадал. Как сообщает ESPN, игрок не употреблял алкоголь.

На следующий день после инцидента Антонио отыграл весь матч против «Кристал Пэлас» (1:2). По информации источника, в «Вест Хэме» расследование инцидента не проводится.

Michail Antonio ‘crashes Lamborghini into a house while dressed as a snowman’ https://t.co/pzDQwhvD9o pic.twitter.com/n1Z0NW0vrX