Модрич получил приз Golden Foot-2019

Полузащитник и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем награды .

Этот приз вручается игроку 28 лет и старше за достижения в футболе.

На награду также претендовали Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Уэйн Руни («Ди Си Юнайтед»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Бавария»), Джорджо Кьеллини («Ювентус») и Жерар Пике («Барселона»).

В прошлом году награду получил нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани.

🇭🇷🏆 #Croatia captain @lukamodric10 receives Golden Foot award at the ceremony in Monte Carlo!



👏 Congratulations! 👏#BeProud #Vatreni🔥 pic.twitter.com/uTLpZJVHoQ