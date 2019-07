20-летний хавбек «Бохума» Осеи-Туту расплакался на поле из-за расистских оскорблений

Хавбек «Арсенала» Джорди Осеи-Туту, выступающий за «Бохум» на правах аренды, подвергся расистским оскорблениям.

Инцидент произошел во вторник, 9 июля, в товарищеском матче, в котором немецкая команда встречалась с «Санкт-Галленом.

Сообщается, что 20-летнего темнокожего полузащитника оскорбил защитник швейцарской команды тунисец Слиман Кшук.

Осеи-Туту расплакался, его пытались успокоить партнеры по команде. Игрок хотел покинуть поле, но позже вернулся, игра продолжилась. Видео распространилось в социальных сетях.

Представитель «Бохума» Себастьян Шиндцилорц заявил, что клуб уже обсудил с «Санкт-Галленом» данную ситуацию.

Jordi Osei-Tutu very upset after an altercation with an opposition player, believed to be #28 Silman Kchouk & he clearly says he was called «a black c**t».

Credit to JOT for returning to the field.

Mertesacker, Ben Knapper & #AFC will be considering what’s best for JOT now. pic.twitter.com/7zrdVyhtZi