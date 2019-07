Габриэл Жезус пнул бутылку и заплакал после удаления в финале Кубка Америки

В финале Кубка Америки-2019 Бразилия обыграла Перу (3:1).

Нападающий Габриэл Жезус получил вторую желтую карточку на 70-й минуте встречи за удар локтем соперника и был удален.

22-летний форвард остался недоволен решением судьи и совершил руками жест (покрутил одной ладонью над другой), который, возможно, предполагает нечестную работу арбитра.

Жезус, уходя с поля, пнул бутылку с водой, а в подтрибунном помещении заплакал.

Он первый игрок в истории турнира, забивший гол и заработавший удаление в финале.

