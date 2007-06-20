«Спартак» без Глушакова и Комбарова, ЦСКА выкупил Влашича, Аргентина вновь не выиграла, Кучеров и Василевский с призами НХЛ и другие новости утра

1. В «Спартаке» – 🔥. Ушел Глушаков. Потом клуб покинул Комбаров. За ними последует Боккетти. А прийти может Мирзов (требование Кононова).

Еще Федун рассказал о революции в «Спартаке»: клубом будут владеть фанаты, зарплаты игрокам сократят. Леонид Арнольдович постоянно обещает изменения.

2. ЦСКА выкупил Влашича и подписал с ним 5-летний контракт. Москвичи будут платить «Эвертону» траншами в течение нескольких лет. Никола заявил: «Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом».

3. В НХЛ стали известны имена обладателей индивидуальных призов. Кучеров получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата («Харт Трофи»), а Василевский – приз лучшему вратарю («Везина Трофи). Напоминаем, за что именно.

4. Трансферы. «Боруссия» приобрела Хуммельса у «Баварии» за 38 млн евро. Тарасов покинет «Локомотив». «Динамо» подписало украинского защитника Ордеца. Об этих и других сделках подробнее читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

5. Неймар сказал президенту «ПСЖ»: «Я хочу вернуться домой – в «Барселону». «Париж» отпустит его за 300 миллионов евро. Сам Месси попросил президента каталонцев Бартомеу вернуть бразильца, и другие игроки клуба – «за». Читайте главное по теме, в которой фигурирует и «Реал».

К слову, Неймар пропустит 3 матча в Лиге чемпионов – апелляция «ПСЖ» отклонена. И дисквалификацию на 3 игры за удар болельщика «Ренна» тоже оставили в силе.

6. Кубок Америки. Аргентина сыграла вничью с Парагваем и идет на последнем месте в группе.

7. Семин не взял новичка «Локомотива» Мурило на сбор в Австрию. Он его плохо знает: «Пускай сначала тренеры молодежки и «Казанки» дадут характеристику Мурило». Семин затеял новую войну с руководством «Локо»? Похоже на то. Есть версия, что тренер не допустил Мурило до тренировок из-за того, что клуб не подписал Еременко.

8. Тренеры. Джампаоло возглавил «Милан», он работал в «Сампдории» и «Эмполи». Луис Энрике ушел из сборной Испании по семейным обстоятельствам. Команду принял его верный ассистент Роберт Морено.

9. Лига наций (жен). Россия проиграла Таиланду. Это 11-е поражение волейболисток на турнире...

10. Хоккей. «Анахайм» выкупил контракт Перри, который получал 8,6 млн долларов в год. СКА продлил соглашение с Якуповым на три года. Шипачев останется в московском «Динамо».

11. НБА. «Мемфис» обменял Майка Конли в «Юту» на Грэйсона Аллена, Кайла Корвера, Джея Краудера и два драфт-пика.

12. Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини освободили из-под стражи без предъявления обвинений. Его допрашивали по Евро-2016, ЧМ-2018 и ЧМ-2022, задавали вопросы относительно «ПСЖ» и Катара.

13. Лыжероллеры. Kirkebakken GP. Фалла и Клэбо выиграли сингл-микст, Непряева и Большунов – 3-и. Александр, кстати, придумал новый способ отработки лыжного хода – он едет за машиной с большим зеркалом. Верит, что это «поможет бороться с Клэбо».

14. Тульский «Арсенал» во 2-м отборочном раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Нефтчи» – «Сперанца». Мирзов дисквалифицирован на 2 матча Кубка России. У КДК нет доказательств, что Ильин назвал его «чуркой».

15. Допинг в Чувашии: количество дел будет увеличено с 33 до 70.

16. ЧМ по боксу в России не будут отборами к Токио-2020. МОК проведет свои квалификационные турниры.

Цитаты дня:

Леонид Федун: «Никто не сделал столько для нашего футбола, сколько я. Сейчас будет делать Галицкий»

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Газзаев о признании Гильерме вратарем года: «Нельзя превращать в цирк премию имени Льва Яшина»

Денис Глушаков: «Я ухожу ради «Спартака» и мечтаю вернуться обратно»