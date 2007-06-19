Юрий Семин: «Пускай сначала тренеры молодежки и «Казанки» дадут характеристику Мурило»

Главный тренер Юрий Семин объяснил решение не брать новичка команды Мурило на сбор в Австрию.

«В первоначальных списках и планах его не было.

Поэтому он начнет подготовку в Москве – или с молодежным составом, или с «Казанкой», а затем, поедет ли он на второй сбор, будет видно по ситуации.

Я не знаю этого игрока, пускай тренеры молодежной команды и «Казанки» сначала дадут ему характеристику, а потом мы уже будем определяться», – заявил Семин.

«Локомотив» во вторник объявил о переходе защитника из , приблизительная сумма трансфера – 2,5 млн евро. Контракт с игроком рассчитан на пять лет.