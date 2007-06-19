Семин не допустил Мурило до тренировок с «Локомотивом» из-за того, что клуб не подписал Еременко

Стало известно, почему главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не допустил до тренировок с основной командой новичка Мурило Серкейру.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Симонова, это связано с тем, что по просьбе Семина не был подписан полузащитник Роман Еременко.
«Локомотив» не стал подписывать Еременко (зарплата 2 млн евро в год и агентские; недавно подписал новый контракт с «Ростовом» на 4 года) из-за его возраста. Финскому игроку в марте исполнилось 32 года.
Кто такой Мурило, которого Семин не знает и отправляет в «Казанку» вместо основы «Локо»