Семин не допустил Мурило до тренировок с «Локомотивом» из-за того, что клуб не подписал Еременко

Стало известно, почему главный тренер Юрий Семин не допустил до тренировок с основной командой новичка .

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Симонова, это связано с тем, что по просьбе Семина не был подписан полузащитник .

ив» не стал подписывать Еременко (зарплата 2 млн евро в год и агентские; недавно подписал новый контракт с на 4 года) из-за его возраста. Финскому игроку в марте исполнилось 32 года.

Кто такой Мурило, которого Семин не знает и отправляет в «Казанку» вместо основы «Локо»