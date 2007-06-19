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Семин не допустил Мурило до тренировок с «Локомотивом» из-за того, что клуб не подписал Еременко

Теги Локомотив Ростов Юрий Семин Роман Еременко премьер-лига Россия Мурило Серкейра Футбол

Стало известно, почему главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не допустил до тренировок с основной командой новичка Мурило Серкейру.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Симонова, это связано с тем, что по просьбе Семина не был подписан полузащитник Роман Еременко.

«Локомотив» не стал подписывать Еременко (зарплата 2 млн евро в год и агентские; недавно подписал новый контракт с «Ростовом» на 4 года) из-за его возраста. Финскому игроку в марте исполнилось 32 года.

Кто такой Мурило, которого Семин не знает и отправляет в «Казанку» вместо основы «Локо»

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