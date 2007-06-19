Le Parisien: «ПСЖ» потребует за Неймара 300 млн евро

«ПСЖ» не намерен дешево продавать форварда .

По данным издания Le Parisien, французский клуб хочет выручить от трансфера бразильца 300 миллионов евро, поскольку у клуба нет задачи избавиться от игрока.

Учитывая, что и «Реал», которые являются претендентами на Неймара, уже значительно потратились этим летом, готов рассмотреть варианты с включением в сделку игроков другого клуба.

Как уже сообщалось, «ПСЖ» хотел бы видеть в сделке по Неймару или Каземиро, или кого-то из игроков «Барсы» (возможно, не одного) – Самюэля Умтити, Ивана Ракитича или .

Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все