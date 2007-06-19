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Le Parisien: «ПСЖ» потребует за Неймара 300 млн евро

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Иван Ракитич Неймар Самюэль Умтити Каземиро Усман Дембеле Футбол

«ПСЖ» не намерен дешево продавать форварда Неймара.

По данным издания Le Parisien, французский клуб хочет выручить от трансфера бразильца 300 миллионов евро, поскольку у клуба нет задачи избавиться от игрока.

Учитывая, что «Барселона» и «Реал», которые являются претендентами на Неймара, уже значительно потратились этим летом, «ПСЖ» готов рассмотреть варианты с включением в сделку игроков другого клуба.

Как уже сообщалось, «ПСЖ» хотел бы видеть в сделке по Неймару или Каземиро, или кого-то из игроков «Барсы» (возможно, не одного) – Самюэля Умтити, Ивана Ракитича или Усмана Дембеле.

Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все

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