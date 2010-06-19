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Луис Энрике уходит с поста главного тренера сборной Испании. Команду возглавит его ассистент Морено

Теги Луис Рубиалес Сборная Испании по футболу отставки Федерация футбола Испании Луис Энрике Футбол

Луис Энрике покидает пост главного тренера сборной Испании.

49-летний специалист пропустил три последних матча по семейным обстоятельствам, командой руководил его помощник Роберт Морено.

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сегодня проведет пресс-конференцию вместе со спортивным директором Хосе Франсиско Молиной.

Официальной информации, о чем именно будет объявлено на пресс-конференции, пока нет, однако, как сообщает As, речь идет именно об уходе Энрике, которого на постоянной основе заменит Морено.

Под его руководством испанцы в рамках квалификации Евро-2020 обыграли Мальту (2:0), Фарерские острова (4:1) и Швецию (3:0).

Энрике принял сборную Испании летом прошлого года. При нем команда провела семь матчей, одержала пять побед и дважды проиграла.

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