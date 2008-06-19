Глушаков уходит из «Спартака» со 100 миллионами, Шарапова вернулась и победила, Платини задержан из-за ЧМ-2022 и другие новости утра

1. «Спартак» все же нашел способ распрощаться с Глушаковым. Хавбек за расторжение контракта получит 100 миллионов рублей, то есть зарплату за полгода.

Вместе со своим другом Дмитрием Комбаровым Денис, по всей видимости, поедет доигрывать в «Сочи».

Есть и другая хорошая новости для болельщиков красно-белых: вот-вот перейдет из «Ромы» форвард Эсекиэль Понсе.

2. Во Франции задержали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Выборы страны-хозяйки ЧМ-2022 расследуются на предмет коррупции. Что же теперь будет с турниром?

3. Мария Шарапова вернулась на корт после травмы и выиграла первый матч с начала февраля. Соперницей россиянки во втором круге турнира на Мальорке будет Анжелик Кербер.

4. Опубликован календарь первых туров чемпионата России-2019/20. «Спартак» и ЦСКА сыграют 19 августа, в понедельник.

5. «Локомотив» подписал из Бразилии молодого защитника Мурило. Юрий Семин признался, что практически ничего не знает о новичке.

6. На Кубке Америки Бразилия не смогла победить Венесуэлу.

7. Александра Кокорина и Павла Мамаева совсем скоро этапируют поездом в колонию одного из ближайших к Москве регионов.

8. Женская сборная России всухую проиграла США в волейбольной Лиге наций.

9. Крис Пол попросил руководство «Рокетс» обменять его в другую команду. Мы разобрали его контракт с клубом.

10. Трансферы. «Ман Сити» активировал опцию выкупа Родри у «Атлетико». «МЮ» предложит Погба новый контракт с зарплатой 500 тысяч фунтов в неделю.

«Барса» готова предложить за Неймара 100 миллионов евро и кого-нибудь из своих игроков. А вот Де Лигт в Каталонию не поедет – Райола отказал.

Фрэнк Лэмпард возглавит «Челси», Жозе Моуринью хочет принять какую-нибудь сборную.

11. Организатор турнира по FIFA 19 за 37,5 млн рублей покинул свой пост, но перед этим рассказал нам об этом чудесном мероприятии.

12. Французский защитник Нандо Де Коло ушел из ЦСКА, отыграв за армейцев пять сезонов.

13. НХЛ. «Виннипег» обменял Джейка Трубу в «Рейнджерс» на Нила Пионка и пик первого раунда драфта-2019.

Цитата дня.

«Правильно, что Навальный занимается коррупцией – ее надо искоренять». Дмитрий Булыкин не боится называть эту фамилию.