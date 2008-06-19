Газзаев о признании Гильерме вратарем года: «Нельзя превращать в цирк премию имени Льва Яшина»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал решение редакции журнала «Огонек» отдать премию «Вратарь года» имени Льва Яшина голкиперу Гильерме.

Редакция «Огонька» включила в свою тройку лучших, помимо Гильерме, Александра Максименко ( ) и Илью Сафонова («Краснодар»). В то же время болельщики и эксперты по итогам голосований на первое место в своих тройках поставили (ЦСКА).

«Был, мягко говоря, крайне удивлен, когда прочитал, что редакция журнала «Огонек» не включила Игоря Акинфеева даже в тройку лучших вратарей сезона на премию имени Льва Яшина. Еще сильнее удивился, увидев, что Акинфеева в этом опросе признали лучшим болельщики и экспертный совет, но приз отдали не ему.

У меня просто нет слов. Это абсолютно безграмотное и непрофессиональное решение. Либо второй вариант – так сделано специально, чтобы вызвать резонанс. Тогда это тем более стыдно – нельзя ранее уважаемую премию, которая носит имя величайшего нашего вратаря Льва Ивановича Яшина, превращать в цирк. Или, может быть, редакцию «Огонька» так поразила игра в матчах с Сан-Марино и Кипром?!

Когда речь идет о серьезных премиях, решение должно быть профессиональным. Еще раз повторю: стыдно, когда премия, носящее имя Яшина, вручается некомпетентными людьми.

Во-первых, странно не учитывать мнение болельщиков и особенно экспертов, которые знают и имеют право оценивать футбол. Но, видимо, все главные профессионалы собрались в редакции «Огонька». Во-вторых, довольно странно ставить выше Акинфеева совсем молодых вратарей, которые провели свой первый сезон на взрослом уровне и сыграли в нем около половины матчей.

Безусловно, надо поддерживать молодых, талантливых игроков. Но всему свое время, когда молодые вратари наберутся опыта, награды никуда от них не уйдет, а если намеренно перехваливать сейчас, то можно нанести вред их карьере.

В-третьих, Акинфеев провел минувший сезон на очень высоком, стабильном уровне, а без его выдающейся игры на чемпионате мира-2018 сборная не добралась бы до четвертьфинала. В-четвертых, Игорь на протяжении многих лет демонстрирует выдающееся мастерство, держит высокую планку, является безоговорочно лучшим вратарем России и примером для молодых – как надо относиться к спорту и к профессии.

И как можно не учитывать все вышеперечисленные факторы, мне просто непонятно. Это непрофессионально!» – заявил Газзаев.