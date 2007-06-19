Леонид Федун: «Никто не сделал столько для нашего футбола, сколько я. Сейчас будет делать Галицкий»

Президент Леонид Федун прокомментировал свои слова о передаче болельщикам управления над клубом.

– Вы будто говорите: «Раз вы все время недовольны, то смотрите: я построил вам стадион, базу, академию, создал все условия и ухожу – а теперь посмотрим, во что вы превратите «Спартак» сами».

– Нет. Это в первую очередь реакция на ситуацию, которая сегодня сложилась. Я не могу владеть клубом 30, 40, 50 лет. Пардон, но рано или поздно я умру.

У меня куча детей, нужно заниматься собственными делами, и я не могу постоянно уделять внимание «Спартаку». Ну а уж самое страшное в том, что ты тратишь свои деньги, а взамен получаешь постоянную нервотрепку.

Когда «Спартак» побеждает, тебя ненавидят болельщики клубов, которые ты победил. Когда «Спартак» проигрывает, тебя ненавидят вообще все.

20 лет жить в условиях постоянного прессинга и ненависти достаточно тяжело. Особенно когда прекрасно понимаешь, что никто не сделал для нашего футбола столько же, сколько я. Да, сейчас примерно то же самое будет делать Галицкий.

Мне никто никогда не помогал: ни государство, ни государственные банки. Я все делал без копейки помощи со стороны, исключительно за мои деньги и деньги моего старшего партнера мы выстроили лучшую инфраструктуру.

Нам не давали кредиты, как ЦСКА, не существовало никакой поддержки, которая была, к примеру, у «Динамо». Хотя знатных болельщиков у «Спартака» достаточно много.

– А почему они вам не помогали?

– Вы у меня спрашиваете? Я не знаю. Покупать клуб никто не собирался. Помогать тоже. И как вы себе это представляете?

– Как Сергей Иванов участвовал в жизни ЦСКА. А раз уж «Спартак» это, если вашими словами выражаться, русская водка и черная икра, то почетно участвовать в его развитии.

– Почетно, но ко мне не приходили ни с какими предложениями. После передачи клуба все спекуляции будут завершены. И не ищите никаких подводных камней.

Передача клуба – моя реальная задача и стремление. И я это сделаю. Не потому что хочу как-то соскочить из «Спартака». Просто такова естественная фаза развития, которую я задумывал со времен прихода в клуб.

Просто я не смог сделать это быстро, поскольку недооценил коррупционность и влияние административного ресурса, с которыми столкнулся в нашем футболе. Понял, что сходу это не прошибешь, приходилось встраиваться в систему, – сказал Федун.

Леонид Федун: «В 2023 году «Спартак» будет готов к самостоятельному плаванию. Народная команда должна управляться народом»