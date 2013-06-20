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НХЛ. Кучеров выиграл приз самому ценному игроку «Харт Трофи», опередив Кросби и Макдэвида

Теги рейтинги Питтсбург Тампа-Бэй Эдмонтон Сидни Кросби НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров получил «Харт Трофи» – награду, присуждаемую самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

26-летний россиянин опередил нападающих Сидни Кросби («Питтсбург») и Коннора Макдэвида («Эдмонтон»), также входивших в тройку финалистов.

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата в завершившемся сезоне, набрав 128 (41+87) очков.

Из числа россиян «Харт Трофи» ранее получали нападающие Сергей Федоров (в 1994 году), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013) и Евгений Малкин (2012).

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