Реклама 18+
Реклама 18+

Неймар – президенту «ПСЖ»: «Я хочу вернуться домой – в «Барселону»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Неймар Томас Тухель Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар в это межсезонье хочет вернуться в «Барселону».

О своем желании 27-летний форвард уже сообщил президенту французской команды Нассеру Аль-Хелайфи: «Я больше не хочу играть за «ПСЖ». Я хочу вернуться домой, я не должен был покидать дом».

Ранее появилась информация, что руководство парижан готово расстаться с бразильцем, если получит приемлемое предложение.

Более того, сообщается, что главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель устал от всякого рода проблем, которые создает в раздевалке команды Неймар, и также не будет препятствовать его продаже.

Аль-Хелайфи в недавнем интервью заявил: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт».

По данным El Mundo, капитан «Барселоны» Лионель Месси попросил руководство сине-гранатовых вернуть Неймара, который выступал на «Камп Ноу» с 2013 по 2017 год.

Каталонская спортивная газета El Mundo Deportivo опубликовала цитату Неймара о желании вернуться в «Барсу» на первой полосе сегодняшнего номера.

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться