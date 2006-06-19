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Дмитрий Булыкин: «При Путине Россию уважают, а не гнобят. Раньше мы давали унижать нашу страну»

Теги Дмитрий Булыкин Владимир Путин Политика Футбол

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, выдвигающийся в депутаты Мосгордумы, поделился мнением о работе президента РФ Владимира Путина, отвечая на вопросы корреспондента Sports.ru Александра Головина.

– Есть мнение, что Путин засиделся.

– Это ему решать. Если вы посмотрите, как он ведет внешнюю политику… Вот у меня есть друзья-сербы, так они все за Путина. Никто еще не мог идти так жестко против всего мира, как он.

– Идти жестко – это хорошо?

– Раньше мы такие уступки делали, все раздавали. Давали унижать нашу страну. При Путине это изменилось. Россию стали уважать, а не гнобить как раньше. Раньше думали про балалайку, водку и селедку, а сейчас все изменили мнение. Сейчас все в полном восторге, когда приезжают к нам, – сказал Булыкин.

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