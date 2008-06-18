РПЛ, вероятно, передумает расширять лигу, Тотти со скандалом ушел из «Ромы» и другие новости утра

1. Аудиторы нашли в аренде земли «Стадионом «Спартак» признаки коррупции и причинения ущерба России.

2. РПЛ, вероятно, передумает расширять лигу. Хотят увеличить число матчей, сохранив 16 команд. Есть три варианта.

3. Трансферы. «Рубин» объявил об уходе Бухарова. «Барселона» не ведет переговоров с Гризманном (слова президента) и ждет извинений от Неймара (чтобы он мог вернуться). Об этом, о саге Погба и многом другом читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

4. Тотти объявил об уходе из «Ромы» после 27 лет в клубе: «Из «Ромы» выжили римлян, американцы отодвинули нас». Официальные медиа «Ромы» не транслировали огненную прощальную пресс-конференцию своего символа. Зато клуб жестко ответил: «У Тотти далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых в клубе».

5. Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2018/19. С большим отрывом опередил Дриусси и других партнеров по команде.

6. Смолов окончил аспирантуру социологического факультета СГУ. Дипломная работа – о современной России.

7. КХЛ. Дочернее предприятие «Норникеля» купило 40 процентов акций «Йокерита». Челябинские чиновники и депутаты лишились бесплатных мест в VIP-ложе «Трактора». В Крыму может появиться клуб ВХЛ.

8. НБА. Из-за стрельбы на параде «Рэпторс» возникла паника. Два человека пострадали, двоих задержали. На параде ждали 2 млн человек.

9. НХЛ. Карлссон подписал 8-летний контракт с «Сан-Хосе» с зарплатой 11 млн долларов в год.

10. Цифра дня. «Уорриорз» заплатят 155 млн долларов в виде налога на роскошь, если подпишут максимальные контракты с Дюрэнтом и Томпсоном. Суммарная зарплата игрокам команды составит 168 млн.

11. Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках» 10 октября.

12. В Чувашии 33 спортсмена подозреваются в нарушении антидопинговых правил. В списке биатлонисты, легкоатлеты и велогонщики. Замешаны несовершеннолетние ребята.

13. Дэйна Уайт подписал контракт с UFC на 10 лет.

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