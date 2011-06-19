«Боруссия» приобрела Хуммельса у «Баварии» за 38 млн евро

Защитник «Баварии» возвращается в дортмундскую «Боруссию».

Мюнхенский клуб подтвердил трансфер 30-летнего игрока. Детали сделки не разглашаются, однако, по информации Kicker, «Боруссия» заплатит 38 миллионов евро, включая бонусы.

Как сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung, фиксированная сумма трансфера составит 30,5 млн евро.

Хуммельс перебрался в «Баварию» из «Боруссии» три года назад за 35 миллионов евро.

Ранее футболист согласовал с клубом из Дортмунда контракт на три года, его зарплата составит 10 миллионов евро в год. Ему осталось пройти медосмотр.

Хуммельс ранее уже выступал за «Боруссию» с 2008 по 2016 год. Он дважды становился чемпионом Германии в составе дортмундцев, выигрывал Кубок страны и дважды – Суперкубок.