Неймар вернется в «Барселону», а от Гризманна откажутся? Главное по теме

Неймар действительно может вернуться из «ПСЖ» в «Барселону». Вот главное, что об этом известно 👇

1. Неймар и «ПСЖ» устали друг от друга. Бразилец прямо сказал президенту клуба: «Я хочу вернуться домой – в «Барселону». Нассер Аль-Хелайфи и сам хочет видеть в своей команде более лояльных игроков: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт».

2. У «Барселоны» пока непонятки с переходом Гризманна. Договоренность с Антуаном достигнута в марте, но президент «блауграны» отрицает данный факт. Не раз сообщалось, что игроки «Барсы» не хотят видеть француза в команде – не надо было год назад соскакивать и снимать об этом документалку, даже Пике тогда офигел.

3. В «Барселоне» готовы принять Неймара обратно. За это ратует главный человек в клубе – Лионель Месси. «ПСЖ» действительно готов продать бразильца. И есть вариант, что Гризманн в итоге отправится из «Атлетико» в Париж. Возможно, от Неймара потребуют публично выразить почтение к «Барселоне».

4. В сюжете все еще присутствует «Реал». Неймар интересует Флорентино Переса. Частью сделки с «ПСЖ» может стать Каземиро. Осмелится ли Ней надеть футболку «бланкос», несмотря на каталонское прошлое? «Реал» уже потратил очень много денег этим летом.

5. Вокруг Неймара также не утихают скандалы. Продолжают действовать сразу две дисквалификации: еврокубковая и внутрифранцузская, апелляции отклонены. Зато обвинение в изнасиловании, похоже, рассыпалось. Предполагаемая жертва потеряла не только свой планшет, но и телефон, от нее уже отказались три адвоката.

Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все